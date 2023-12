Online-Lehrgang BIM-Management 2024

Dienstags, 20., 27. Februar und 5. März 2024

10:30-14:30 Uhr

Bei Ihnen im Büro oder im Home-Office via Zoom



Der Live-Online-Lehrgang „BIM Management“ wendet sich an alle, die als BIM-Manager, Bauherren, Architekten, Planer, Projektsteuerer, Facility Manager oder in anderer Weise in BIM und die Steuerung von Bauprozessen involviert sind.

Der erste Tag widmet sich dem theoretischen Unterbau des BIM-Managements. Zum Auftakt erläutert Christof Merz vom Beratungshaus Cadmec Aufgaben und Ziele. Er zeigt, was ein BIM-Manager leisten muss und welche Voraussetzungen hierfür notwendig sind. Im Anschluss widmen sich Patrick Grotz und Patrick Pick vom Beratungshaus pom+ den Werkzeugen für BIM-Management, diskutieren die Vorteile von Open- und Closed-BIM und erläutern wichtige Aspekte der Zusammenarbeit.

Mit Tag zwei beginnen die Praxisbeiträge. Michael Zibell von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) liefert Erfahrungen und Ausblicke aus der Perspektive der öffentlichen Hand. BIM-Management in gemischten Gebäudestrukturen macht danach Frau Adriane Gasteiger von b.i.m.m – bim management GmbH transparent, die über Herausforderungen und Perspektiven der BIM-Bauprojekte im Hinblick auf kommunale Einrichtungen berichtet.

An Tag drei erläutert Diana Grenz von der DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH ihre Erfahrungen mit einem Tiefbahnhof, beschreibt die Anforderungen und wie ungewöhnliche Herausforderungen gemeistert werden können. Den Abschluss des Lehrgangs bildet ein Beitrag, der ein BIM-Projekt mit Bestands- und Neubauten in Kombination aufgreift.

Im Anschluss an die jeweiligen Module haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen direkt an die Referenten zu richten.

Nach dem letzten Modul erhalten Sie ein Abschlusszertifikat.

Den Zoom-Link zur Einwahl erhalten nach Ihrer Anmeldung innerhalb von 10 Minuten an die von Ihnen angegebene Email-Adresse. Sollte das nicht der Fall sein, schauen Sie bitte in Ihrem Spam-Ordner nach. Falls Sie dort nicht fündig werden, melden Sie sich bitte bei:

mara.dittebrand@forum-zeitschriften.de

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:

Mara Dittebrand, Leitung Online-Akademie

Tel.: 08233/381-316, E-Mail: mara.dittebrand@forum-zeitschriften.de

zum Programm » zur Anmeldung »

AGENDA Dienstag, 20. Februar 2024 10:15 Uhr Teilnehmerregistrierung in Zoom 10:30 Uhr Begrüßung durch

Robert Altmannshofer, Chefredakteur industrieBAU und Der Facility Manager,

Thomas Semmler, stellv. Chefredakteur „Der Facility Manager“, Chefredakteur „

10:35 Uhr Was ist BIM Management? Definitionen für BIM-Management – welche gibt es, welche stimmen und warum?

Unschärfen des Begriffs und der Tätigkeiten

Was muss ein BIM-Manager leisten? Aufgaben Verantwortlichkeiten Haftung

Welche Voraussetzungen sollte ein BIM-Manager mitbringen?

BIM-Manager – intern oder extern? Pros und Cons der jeweiligen Auswahl

Daten vs. Informationen

Tipps und Tricks für erfolgreiches BIM-Management Christoph Merz, Cadmec 12:00 Uhr Pause 13:00 Uhr Werkzeuge für BIM-Management Welche Hilfsmittel bietet der Markt Software Datenbanken CDEs Apps

Bauüberwachung und Dokumentation

Open BIM oder Closed BIM Pros und Cons

Wichtige Aspekte bei der Zusammenarbeit

Teams briefen Patrick Grotz, Patrick Pick, pom+ 14:30 Uhr Ende des ersten Tages

AGENDA Dienstag, 27. Februar 2024 10:15 Uhr Teilnehmerregistrierung in Zoom 10:30 Uhr Begrüßung durch

Robert Altmannshofer, Chefredakteur industrieBAU und Der Facility Manager,

Thomas Semmler, stellv. Chefredakteur „Der Facility Manager“, Chefredakteur „

10:35 Uhr BIM-Management der öffentlichen Hand – Erfahrungen und Ausblicke Masterplan BIM

BIM-Management intern oder extern?

Verwendete Werkzeuge

Planung und Organisation des BIM-Managements

Weisungsbefugnisse des BIM-Managements Michael Zibell, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) 12:00 Uhr Pause 13:00 Uhr BIM-Management für die Kleinsten Informationen zum Projekt und seinen spezifischen Herausforderungen

BIM in der Planung – Vorteile und Hürden beim Kindergarten Schwoich

Quick-Wins der Gemeinde durch BIM

Miteinbeziehen der Gebäudenutzer (Kindergartenpädagoginnen) in den BIM-Prozess

Digitale Baustelle – wie Ausführende (Holzbau, Baumeister) modellbasierte Daten lieferten Adriane Gasteiger, b.i.m.m – bim management GmbH 14:30 Uhr Ende des zweiten Tages

AGENDA Dienstag, 05. März 2024 10:15 Uhr Teilnehmerregistrierung in Zoom 10:30 Uhr Begrüßung durch

Robert Altmannshofer, Chefredakteur industrieBAU und Der Facility Manager,

Thomas Semmler, stellv. Chefredakteur „Der Facility Manager“, Chefredakteur „

10:35 Uhr BIM-Management für Bauwerke im Untergrund Spezifische Anforderungen an das BIM-Management bei unterirdischen Baukörpern

Besondere Anforderungen an das BIM-Management bei Bahnhöfen/Orten mit hohem Personenverkehr

Verwendete Werkzeuge

Planung und Organisation des BIM-Managements

Weisungsbefugnisse des BIM-Managements

Sicherung der Datenqualität

Einflussmöglichkeiten des BIM-Managers auf Kostenstruktur und Budgettreue

Konventionelle und BIM-Planung zusammenbringen Diana Grenz, DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH 12:00 Uhr Pause 13:00 Uhr BIM-Management mit Bestands- und Neubauten Spezifische Anforderungen an das BIM-Management bei gemischten Baukörpern alt-neu?

Anforderungen an das BIM-Management aufgrund der spezifischen Gebäudenutzung?

Gewinnung von BIM-Daten für den Bestand

Welche Daten sind elementar und welche verzichtbar?

Verwendete Werkzeuge

Planung und Organisation des BIM-Managements

Weisungsbefugnisse des BIM-Managements

Sicherung der Datenqualität

Einflussmöglichkeiten des BIM-Managers auf Kostenstruktur und Budgettreue Referent*in wird noch bekanntgegeben 14:30 Uhr Ende des dritten Tages

Anmeldung

Konditionen: Early-Bird-Rabatt (bis 31.12.2023): 10 %

Regulär: 895,00 Euro

Abonnenten von

Gruppenticket (3 -10 Personen aus demselben Unternehmen): 2000,00 Euro Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt. 895,00 Eurovon Der Facility Manager und industrieBAU : 795,00 Euro(3 -10 Personen aus demselben Unternehmen): 2000,00 Euro Weitere Informationen:

Mara Dittebrand

Leitung Online-Akademie

[T] +49 (0) 8233/381-316

Mara Dittebrand
Leitung Online-Akademie
[T] +49 (0) 8233/381-316
[E] mara.dittebrand@forum-zeitschriften.de

Zur Anmeldung füllen Sie bitte folgendes Formular aus.



